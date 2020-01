Le syndicaliste Fernand Daoust est décédé

MONTRÉAL — Fernand Daoust, qui a marqué l’histoire du syndicalisme québécois pendant plusieurs décennies en oeuvrant à la FTQ, est décédé à l’âge de 93 ans.

On ignore la cause de la mort, mais on savait Fernand Daoust malade depuis un certain temps.

Le président de la FTQ, Daniel Boyer, écrit dans un communiqué que la mort de M. Daoust l’attriste profondément. Il ajoute qu’il était un homme profondément attachant qui a dédié sa vie à faire du Québec une société moderne, plus juste et plus démocratique, et de la FTQ la grande centrale qu’elle est devenue aujourd’hui.

Le secrétaire général, Denis Bolduc, ajoute que c’est une page importante de l’histoire du Québec et du mouvement syndical qui se tourne avec le départ de Fernand Daoust qui a été, précise-t-il, de tous les combats du Québec moderne.

Dans l’esprit populaire, «le grand Fernand» est indissociable de «Ti-Louis», Louis Laberge, son «acolyte» à la tête de la plus grande centrale syndicale du Québec, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec.

Sa vie professionnelle a été marquée par deux grandes causes: la défense des travailleurs et la défense de la langue française.

L’action syndicale de Fernand Daoust s’est étendue de 1950 à 1993.

Il est né le 26 octobre 1926 d’un père facteur et d’une mère qui travaillait dans des ateliers de couture. Il a étudié en Sciences économiques et en Relations industrielles à la Faculté des sciences sociales de l’Université de Montréal.

Il a fait ses premières armes au sein du mouvement syndical en 1950, à sa sortie de l’université. Il a d’abord milité au Syndicat des chapeliers, puis au Congrès du travail du Canada.

En 1959, il est devenu conseiller technique au Syndicat des travailleurs des industries pétrolière, chimique et atomique. En 1968, il est devenu directeur québécois du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP).