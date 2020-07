COVID-19: la SAQ ferme trois succursales dans les Laurentides

BalkansCat via Getty Images

Une éclosion de COVID-19 parmi ses employés force la Société des alcools du Québec (SAQ) à fermer de manière préventive trois succursales dans les Laurentides.

Dans un communiqué diffusé mercredi, la SAQ précise que huit de ses employés ont reçu un test positif au coronavirus dans les derniers jours.

Les succursales touchées sont situées sur le boulevard de la Seigneurie Ouest, à Blainville, sur le boulevard Michèle-Bohec, également à Blainville, et sur le boulevard Curé-Labelle, à Mirabel.

La SAQ précise que l’enquête de contact de la Santé publique n’a identifié aucun client devant s’isoler de manière préventive, mais la société d’État invite tout de même les clients ayant visité l’une de ces succursales dans les derniers jours à porter une attention particulière à d’éventuels symptômes de la COVID-19.

Chacune de ces trois succursales sera nettoyée de fond en comble par une firme spécialisée et chaque employé y ayant travaillé dans les derniers jours devra obligatoirement s’isoler de manière préventive et passer un test de dépistage à la COVID-19 dans les plus brefs délais.

Les trois succursales demeureront fermées jusqu’à nouvel ordre.