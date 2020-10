La COVID-19 et les mesures sanitaires imposées par Québec auront eu raison du réputé restaurant de tacosGrumman′78 et de son camion de rue.

«L’année 2020 a amené son lot d’émotions et de mauvaises nouvelles, et notre vieux camion et son garage mythique en auront fait les frais malheureusement. On va prendre une belle pause, et voir où le vent nous mènera pour la prochaine aventure...»