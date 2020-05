Les écoles de la région de Montréal demeureront fermées jusqu’à la prochaine rentrée scolaire, a annoncé jeudi le premier ministre François Legault lors d’un point de presse tenu à Montréal.

Comme la région du Grand Montréal ne répond pas aux conditions de déconfinement, le premier ministre n’avait d’autre choix que de faire cette annonce, en compagnie de la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Ainsi, le retour en classe pour le primaire prévu le 25 mai n’aura pas lieu. Il a été reporté à la prochaine rentrée, à la fin d’août ou au début de septembre, comme les établissements secondaires, les cégeps et les universités.

M. Legault a laissé une légère ouverture pour certaines écoles spécialisées, notamment celles accueillant des enfants handicapés, qui pourraient peut-être rouvrir plus tôt.

Les services de garde, qui devaient aussi rouvrir le 25 mai, voient quant à eux le délai prolongé jusqu’au 1er juin, si les conditions s’y prêtent.

Finalement, le cas des commerces demeure problématique. Le premier ministre et Mme Plante sont bien au fait des inquiétudes des entrepreneurs et des commerçants, qui voient les commerces du reste du Québec reprendre leurs activités, en plus des grandes surfaces qui constituent à leurs yeux une concurrence déloyale.

EN VIDÉO: la conférence de presse de Legault