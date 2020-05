La fermeture des écoles dans le Grand Montréal soulève de nombreuses préoccupations

«Cette situation soulève de nombreuses préoccupations que le ministre de l’ Éducation , Jean-François Roberge, devra gérer avec beaucoup d’attention et en collaboration avec les représentants des profs», a-t-il ajouté.

«Nous saluons (...) la décision du gouvernement, a-t-elle déclaré. Manifestement, l’ouverture des écoles (...) était incompatible avec la volonté d’assurer la santé et la protection du personnel scolaire et des familles.»

Sur le plan de la santé , les parents et les enseignants sont soulagés, a affirmé la présidente de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Sonia Éthier.

Les écoles de la MRC de Joliette — qui ne fait pas partie du Grand Montréal — ne pourront pas rouvrir non plus, étant donné la propagation du coronavirus dans cette région.

M. Legault a laissé une légère ouverture pour certaines écoles spécialisées, notamment celles accueillant des enfants handicapés, qui pourraient peut-être rouvrir plus tôt.

La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) s’est inquiétée, jeudi, de la lourde charge que doivent porter les parents dont les enfants poursuivent leurs apprentissages à la maison.

«Les élèves vulnérables et à besoins particuliers doivent pouvoir bénéficier d’une aide accrue (...) et tous les élèves doivent avoir accès aux outils nécessaires pour réaliser leurs travaux. Sans cela, la démotivation et le décrochage les guettent», a déclaré le président de la FCPQ, Kévin Roy.

Absence du ministre déplorée

La députée Véronique Hivon, du Parti québécois (PQ), a accueilli positivement la nouvelle de la fermeture, une annonce majeure, a-t-elle dit, qui aurait cependant mérité la présence de M. Roberge, selon elle.

«J’étais très déçue que le ministre de l’Éducation ne soit pas présent aujourd’hui pour l’annonce d’une décision aussi importante, a-t-elle déclaré en entrevue. Ce qui doit aller de pair, ce sont des mesures fortes d’accompagnement et de suivi des élèves qui n’ont plus l’opportunité d’aller à l’école.»

Mme Hivon a dit anticiper des «effets pervers» et des «conséquences très négatives» sur les élèves. C’est pourquoi elle demande «de manière urgente»: la mise sur pied d’«escouades» spéciales pour assurer le suivi psychologique et psychosocial des jeunes, des budgets supplémentaires et l’accès pour tous les élèves à un outil technologique, ce qui «ne semble pas en voie de se concrétiser», déplore-t-elle.