Les fermes urbaines: l’agriculture de demain?

Huit ans après l’instauration de leur première ferme urbaine commerciale, les fermes Lufa connaissent un succès fulgurant.

Première serre commerciale au monde à être nichée sur un toit, les fermes Lufa connaissent une croissance annuelle de près de 50% et servent aujourd’hui plus de 17 000 commandes par semaine. L’agriculture urbaine commerciale connaît une forte croissance. Elle est passée de deux fermes urbaines répertoriées au début des années 2000 à plus d’une cinquantaine aujourd’hui.

Les fermes Lufa ne font pas exception, l’entreprise est passée d’une seule serre en 2011, située à Ahuntsic, à trois aujourd’hui avec ses serres de Laval et Anjou. Et bien que les coûts de départ soient beaucoup plus dispendieux par rappor l’agriculture traditionnelle, les serres urbaines sont rentables à long terme, assure-t-on. «Une fois qu’elle est construite (la serre) on arrive à avoir moins de coûts parce qu’on utilise beaucoup moins d’eau et beaucoup moins d’énergie. Tout ce qui est opérationnel, à long terme, est rentable», a soulevé Thibault Sorret, responsable du personnel aux Fermes Lufa.