Fergus Fergus

Remplir son panier de produits exclusivement biologiques sans courir les boutiques spécialisées est possible grâce à Fergus, ce nouveau marché québécois en ligne.

Sur ses magnifiques étals virtuels, on retrouve des fruits et légumes de saison que l’entreprise cultive elle-même chez nous, ou provenant d’autres producteurs locaux et internationaux bios, mais également de la viande, des soins corporels ainsi que des produits d’entretien ménagers naturels.

Le processus est simple: on ajoute à son panier les aliments dont on a besoin ou qui nous font saliver, on commande en deux-trois clics, sans devoir s’inscrire à un service d’abonnement, puis ils sont livrés directement à notre porte.

La livraison est offerte gratuitement dans le Grand Montréal et ses environs à l’achat d’un panier biologique, autrement dit d’une boîte remplie de victuailles choisis par la maison. Sinon, pour les produits à la carte, il faut débourser 6$ pour livraison à domicile et 2$ pour la récupérer à un point de chute.

Un achat minimal de 30$ est exigé pour chaque commande.

«Chez Fergus, nous croyons que le bio au sens large a des impacts qui dépassent les choix de consommation personnels. Pour nous, adopter Fergus, c’est adhérer et contribuer à la pérennité des terres et à l’alimentation des générations futures, affirme Alexandre Beaulieu, directeur général de Fergus. Nous croyons en l’amour de la terre et à l’impact de ce que nous mangeons sur notre santé. Et si Fergus peut faire une différence, nous pourrons dire : mission accomplie.»