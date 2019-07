Le rappeur Lil Pump doit annuler sa présence au FEQ

Le Festival d’été de Québec a dû remanier sa programmation sur la scène Bell pour la soirée de vendredi.

Le rappeur Lil Pump, qui devait être sur scène à 21h, n’a pas pu prendre l’avion en direction du Canada, a-t-il annoncé un peu après 12h30 sur son compte Instagram. Il a indiqué avoir été arrêté par la police, ce qui lui a fait manquer son vol.

«J’ai été détenu par la police plus tôt et je n’ai pas pu prendre mon vol vers le Canada. Je suis désolé et je vais me rattraper.»

Le FEQ a annoncé sur sa page Facebook qu’Alaclair Ensemble se joindra à la fête sur la scène principale, sur les plaines d’Abraham, alors que la tête d’affiche est Logic.

Le groupe de rap québécois ouvrira la soirée à 19h et sera ensuite suivi de Jazz Cartier à 20h, puis de Gucci Mane une heure plus tard. Logic terminera ce vendredi soir hip-hop en offrant sa performance à 22h.