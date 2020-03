Les femmes vulnérables sont prises au piège par la crise du logement

MONTRÉAL — À l’approche du 8 mars et de la Journée internationale du droit des femmes, plusieurs organismes de défense s’unissent pour forcer Québec à agir afin de résoudre la crise du logement qui affecte gravement des milliers de femmes vulnérables et leurs enfants.

La Fédération des maisons d’hébergement pour femmes (FMHF), le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale (RMFVVC), et l’R des centres de Femmes s’allient au Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) et au Regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec (RCLALQ) dans le but de faire bouger les choses.

En conférence de presse, le collectif a interpellé dimanche matin le gouvernement de François Legault. Il lui réclame d’«investir les sommes nécessaires dans un grand chantier de logements sociaux dès son prochain budget» qui doit être dévoilé le 10 mars et d’«instaurer, au plus vite, un contrôle obligatoire et universel du prix des loyers».

Soulignant un taux d’inoccupation de 1,8 % à l’échelle du Québec et une augmentation des loyers de 8,7 % entre 2017 et 2019, soit près du double du taux d’inflation, le FRAPRU estime qu’il faut un minimum de 50 000 nouveaux logements sociaux d’ici 5 ans.

«Ce qu’on constate, c’est que le marché privé ne répond pas aux besoins des ménages locataires au Québec. Au contraire, le marché a des effets inflationnistes sur le logement», observe Céline Magontier, responsable des dossiers touchant la cause des femmes au FRAPRU.