NEW YORK — Les femmes ont réalisé en 2019 plus de films hollywoodiens que jamais — pensons à «Queen & Slim», «Arnaque en talons», «Le mariage d’adieu» ou «Les quatre filles du docteur March». Sans compter «La reine des neiges II».

Grâce notamment à Melina Matsoukas, Lorene Scafaria, Lulu Wang et Greta Gerwig, les femmes ont réalisé 12 des 100 films qui ont le plus rapporté aux guichets en 2019, selon une étude publiée jeudi par l’organisme «USC Annenberg Inclusion Initiative». Ce taux est supérieur à ce que les chercheurs enregistraient auparavant, ce qui suggère qu’un vent de changement commence à toucher cette industrie où les inégalités derrière la caméra persistent toujours — et depuis des lustres.

Il s’agit en fait de l’augmentation la plus significative depuis plusieurs décennies pour les femmes: le sommet précédent était de 8%, atteint en 2008. Mais dix ans plus tard, seulement 4,5% des 100 plus gros films hollywoodiens avaient été réalisés par des femmes.

Encore beaucoup de progrès à faire

«C’est la première fois en 13 ans que nous constatons un changement dans les pratiques d’embauche des réalisatrices», a déclaré la professeure de communications Stacy L. Smith, coautrice de l’étude.

«Une des raisons notables de ce bond en 2019: Universal Pictures avait cinq films réalisés par des femmes dans la liste des 100 gros films (hollywoodiens). Pourtant, il reste encore beaucoup de progrès à faire pour atteindre la parité derrière la caméra.»

Le succès retentissant de plusieurs films avait déjà fait de 2019 un événement historique pour les femmes. On pense notamment aux films «Le mariage d’adieu» de Lulu Wang, l’une des sorties indépendantes les plus populaires de l’année, mais aussi «Arnaque en talons», de Lorene Scafaria, «Queen & Slim» de Melina Matsoukas et «Les quatre filles du docteur March» de Greta Gerwig, sorti en force la semaine dernière, qui a fait 29 millions $ en cinq jours.