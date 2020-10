Elles en ont assez d’être perçues comme des femmes soumises et renfermées. Dans le documentaire Pluri’Elles de l’Institut F, six Québécoises musulmanes s’ouvrent sur leur parcours et les obstacles qui se sont dressés sur leur chemin, tout en espérant inspirer d’autres femmes issues de groupes marginalisés.

En deux ans dans le monde politique, Halimatou Bah a déjà eu sont lot de défis à affronter, notamment parce qu’en tant que femme noire, elle sent qu’elle doit encore plus faire ses preuves.

Le fait que les gens ne présument pas qu’elle soit musulmane peut parfois la placer dans de drôles de situations. «Peu avant l’adoption de la loi 21, une voisine est venue me parler du fait que les femmes musulmanes sont soumises et que les hommes musulmans sont violents. Je ne savais pas à quel moment lui dire ”écoute, je suis musulmane et ce n’est pas vrai ce que tu dis”. Mon mari, il est musulman et il sort les poubelles!», lance-t-elle en éclatant de rire.

Alors pourquoi Halimatou Bah persiste en politique? Pour ses enfants, surtout. Mais aussi parce qu’elle ne veut pas donner raison à une poignée de citoyens fermés d’esprit. «Pour moi, la grande majorité des Québécois sont ouverts et accueillants. Si je continue à m’impliquer, c’est que je ne veux pas que la petite minorité bruyante fasse plus de mal que la grande majorité silencieuse.»

«Lorsque je faisais du porte à porte pour récolter des signatures, les gens étaient plus intéressés par mon identité que par le programme que je venais leur expliquer. On me disait des choses comme “Voyons donc, tu sais qui est le premier ministre du Québec?” J’ai trouvé ça un peu difficile, confie-t-elle. Je dois toujours prouver que j’ai ma place, que j’ai de l’intérêt et que je suis légitime à vouloir parler au nom des Québécois.»

«À cause du climat socio-politique, aussi, j’ai intégré que peut-être que la personne n’est pas confortable avec moi ou qu’elle aimerait être traitée par quelqu’un d’autre. Ça devient une seconde nature de vouloir compenser», constate celle qui dit faire particulièrement attention à ses compétences interpersonnelles dans sa communication. «Je suis toujours être en train de me questionner sur comment les gens me perçoivent.»

Cette résidente en psychiatrie est bien consciente que son appartenance à l’islam est visible dès le premier regard, mais dans le cadre professionnel plus particulièrement, elle trouve dommage que certains patients, collègues et patrons ne voient pas au-delà de son voile.

«Le problème, c’est comment elles ne sont pas représentées», lance d’entrée de jeu Salam El-Majzoub, au sujet de la représentation des femmes musulmanes dans les médias. «Les médias interviewent des femmes voilées seulement lors de débats comme la Charte des valeurs et la loi 21. On dirait qu’on existe dans la société que pour parler de ça, alors qu’on est dans plein de domaines, déplore-t-elle. On fait partie de la société à part entière.»

Par ailleurs, elle insiste pour se faire appeler Docteure El-Majzoub au travail. «En tant que femme et minorité visible, j’insiste beaucoup plus pour ne pas qu’on m’appelle par mon prénom. J’ai l’impression que ça me fait perdre beaucoup d’autorité ou qu’on ne me prend pas au sérieux.»

La future psychiatre affirme se faire questionner sur ses origines et sur sa vie personnelle par les patients, qui s’en permettent parfois plus avec elle. «Mon collègue qui est résident comme moi ne se fait pas demander ce genre de questions-là. Je me retrouve toujours à devoir dire que non, je ne suis pas une graduée internationale et que oui, je parle français. Je dois toujours rediriger et dire “On est ici pour parler de vous, pas pour parler de moi”».

Et certains patients peuvent parfois être très directs envers elle. «Un jour, un homme à l’urgence m’a dit: “je ne veux pas vous parler à vous, je veux un médecin chrétien.” Je lui ai dit: “vous êtes à l’Hôpital juif, vous savez?” Et il a dit: “même un Juif c’est pas grave”», se souvient-elle en riant lorsqu’elle repense à cette anecdote, qui en dit pourtant long sur ce que la médecin peut parfois subir au quotidien en raison de sa religion.

Une porte d’accès

Avant d’entreprendre ses études en médecine, Salam El-Majzoub s’investissait dans l’activisme social. Voulant aider les personnes plus vulnérables sur le plan de la santé mentale, elle s’est dirigée vers la psychiatrie, en étant aussi consciente qu’elle pourrait faire une différence auprès de patients issus de groupes marginalisés. «Les communautés culturelles sont moins desservies dans le domaine de la santé mentale et elles ont plus de barrières pour arriver à trouver de l’aide», souligne-t-elle.

Salam El-Majzoub se fait souvent demander par des personnes de sa communauté si elle peut leur référer un médecin ou un psychologue musulman. «Les problèmes de santé mentale sont tellement personnels, c’est difficile d’en parler à des gens que tu penses qui vont te juger ou qui vont penser que tes problèmes de santé mentale sont liés à ta religion», avance-t-elle, rappelant que les enjeux de santé mentale sont encore tabous dans l’ensemble de la société. «Je veux être une première expérience positive pour eux.»