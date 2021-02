Les femmes d'affaires plus affectées par la crise que leurs homologues masculins

«Il ne fait aucun doute que mon entreprise souffre, ajoute-t-elle. Je suis déchirée entre prendre soin de mes enfants et diriger une entreprise. Il n’y a pas de monde dans lequel j’accorde toute mon attention à mon entreprise. Mes objectifs sont toujours partagés entre les enfants et le travail.»

«J’ai l’impression de me noyer et qu’il n’y a personne pour m’aider à m’occuper de quoi que ce soit», se plaint-elle.

Une série d’études publiées au cours des 11 derniers mois révèlent que les femmes supportent généralement davantage le fardeau familial de la pandémie, une tendance qui a un impact sur leur travail rémunéré.

Un rapport de l’ONU, par exemple, indique que si les hommes et les femmes voyaient leur «charge de travail non rémunérée» augmenter, les femmes prenaient encore plus de soin des enfants, de l’enseignement, de la cuisine, du nettoyage et de l’épicerie.

Une autre étude d’Économique RBC signale que la pandémie a fait chuter la participation des femmes à la population active à son niveau le plus bas en plus de 30 ans.

La vice-première ministre et ministre des Finances Chrystia Freeland parle même d’une «récession féminine» («she-cession») pour décrire l’effet disproportionné de la pandémie sur les femmes.

De son côté, Statistique Canada laisse entendre que la pandémie a eu des impacts similaires sur toutes les entreprises, mais ajoute que celles appartenant à des femmes étaient encore plus susceptibles de licencier une plus grande proportion de leur main-d’oeuvre et d’avoir plus d’employés travaillant à distance.

Elles étaient plus nombreuses à déclarer qu’elles ne prévoyaient pas de prendre de l’expansion au cours de la prochaine année et qu’elles n’avaient pas la capacité de s’endetter davantage.

La vice-présidente principale des affaires nationales et des partenariats de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) faisait en novembre le même constat devant le comité permanent de la condition féminine de la Chambre des communes.