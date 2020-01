La femme derrière le personnage de Jennifer Lopez dans «Hustlers» poursuit les producteurs

La femme qui a inspiré le film Hustlers (Arnaque en talons, en français), qui a valu à Jennifer Lopez une nomination aux Golden Globes (et qui pourrait lui en valoir une aux Oscars), poursuit l’équipe derrière le long métrage - dont la compagnie de production de Jennifer Lopez - pour diffamation. C’est ce que rapportent plusieurs médias américains, dont le Rolling Stones.

Samantha Barbash considère que le personnage de Ramona (interprété par Jennifer Lopez) est trop similaire à elle-même, alors qu’elle avait refusé de céder les droits de son histoire aux artisans du film.

Hustlers, un film de Lorene Scafaria, raconte l’histoire de deux danseuses érotiques qui séduisent des banquiers de Wall Street et les volent ensuite, après les avoir drogués. Le film est basé sur une histoire véridique racontée en 2015 dans le New York Magazine, un article auquel avait collaboré Samantha Barbash. La femme aujourd’hui âgée de 45 ans a par la suite plaidé coupable à des accusations de complot, d’agression et de vol qualifié. Elle a finalement été condamnée à cinq ans de probation.