Une femme accusée d'espionnage ne veut pas être expulsée du Canada

boonchai wedmakawand via Getty Images

OTTAWA — Une femme accusée d’espionnage pour le compte de la Russie se défend en disant qu’elle n’a pas nui aux intérêts du Canada, bien au contraire.

Elena Crenna demande à la Cour fédérale d’infirmer une décision d’une arbitre de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada l’expulsant du pays à la suite d’événements survenus il y a plus de deux décennies.

Une audience à ce sujet se déroulera mercredi à Ottawa.

Cette saga commence en 1994 lorsque le Canadien David Crenna embauche Elena Filatova - qui deviendra sa femme - comme interprète et relationniste d’un projet immobilier humanitaire à Tver, en Russie.

L’objectif du projet était de former des Russes à construire des maisons en bois à une époque où le pays tentait d’instaurer une économie de marché après plusieurs décennies de communisme.

Un agent du FSB, une agence de renseignement russe, l’a contactée pour lui poser des questions au sujet de ce projet. David lui a donné la permission de dire à cet agent tout ce qu’il voulait savoir au nom de la transparence. Elena et cet agent se sont rencontrés sept fois au cours des années subséquentes.

En août 1994, David et Elena ont entrepris une relation amoureuse qui a pris fin en 1996. Douze ans plus tard, leurs chemins se sont recroisés et ils se sont mariés en 2012.

Dans l’intervalle, Elena avait déménagé en Californie pour y travailler comme infirmière. Elle avait obtenu la citoyenneté américaine en 2004.

Elle jure qu’elle n’a jamais eu en sa possession des informations secrètes sur le projet Tver. Elle nie aussi avoir secrètement ramassé des documents pour l’espion russe.

Elena s’est installée au Canada en septembre 2013 pour vivre avec David. Parrainée par lui, elle a demandé le statut de résidente permanente.

Les autorités de l’immigration lui ont donné leur aval en 2018, mais le gouvernement fédéral a interjeté appel.

En juin, la section d’appel de l’Immigration a conclu que Mme Crenna avait «commis des actes d’espionnage contraires aux intérêts du Canada» et a délivré un ordre d’expulsion contre elle.