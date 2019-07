Des fauteuils roulants tout-terrains arrivent à Bromont

La Ville de Bromont a fait l’acquisition de deux fauteuils tout-terrains qui offriront aux personnes handicapées l’accès à des sentiers et à des terrains montagneux.

Le maire de Bromont, Louis Villeneuve, affirme que sa ville est la première au Québec à offrir gratuitement cette accessibilité universelle.

Bromont compte plus de 140 km de sentiers auxquels s’ajoutent plus de 40 parcs et aires de repos et deux plages. Le maire Villeneuve estime que ces deux fauteuils rendront ces lieux plus accessibles à tous.