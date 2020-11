Les fausses nouvelles ont frappé en Pennsylvanie

The Washington Post via Getty Images

The Washington Post via Getty Images Une affiche encourageant les gens à voter à Youngstown, en Pennsylvanie.

Une seule machine à voter s’est bloquée pendant quelques minutes mardi matin dans un quartier de Scranton, la ville natale de Joe Biden, en Pennsylvanie - mais des messages trompeurs sur Facebook et Twitter ont rapidement prétendu que plusieurs machines avaient été en panne pendant des heures.

La Pennsylvanie est devenue un point chaud pour la désinformation en ligne le jour du scrutin. Facebook et Twitter se sont efforcés de supprimer de faux messages concernant les bureaux de scrutin à Scranton, à Philadelphie et au-delà pour minimiser la propagation de la désinformation et l’empêcher de semer le doute sur le processus électoral.

Des affirmations trompeuses sur le vote dans cet État chaudement disputé ont été partagées des milliers de fois sur Facebook et Twitter - atteignant même le fil Twitter du fils du président, Donald Trump fils.

“Le fait qu’il est peu probable que nous connaissions le résultat de cette course charnière ce soir signifie que tout incident recevra une attention disproportionnée, car il n’y aura pas de résolution de la course”, a expliqué Emerson Brooking, qui est chercheur en désinformation au Digital Forensic Research Lab de l’Atlantic Council, un groupe de réflexion de Washington.

Les résultats dans cet État étroitement surveillé pourraient être retardés en raison de la forte augmentation des bulletins de vote par correspondance cette année, même si ce retard n’indique pas un problème avec le vote.

Des influenceurs et des sites Web conservateurs ont diffusé une vidéo prétendant montrer les pannes de machines à voter dans le centre culturel de Scranton tout au long de l’après-midi et de la soirée. En fait, une seule machine n’a été bloquée que brièvement et a été restaurée en quelques minutes mardi matin, a déclaré le porte-parole du comté de Lackawanna, Joseph D’Arienzo.