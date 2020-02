Fatima Houda-Pepin à Dakar: sous surveillance dès son entrée en fonction

Le rapport sera remis par les vérificateurs à la sous-ministre, Sylvie Barcelo, et c’est à partir de ce rapport que le premier ministre François Legault décidera de la suite des choses.

La vérification interne menée sur place par quelques hauts fonctionnaires, qui a porté tant sur les problèmes de relations de travail à la délégation que sur les dépenses de fonction de la déléguée, a débuté le 25 janvier et s’est conclue le 10 février.

Parallèlement, le bureau des sous-ministres du MRI a jugé nécessaire de déclencher une enquête interne sur le type de gestion pratiqué à la délégation sous sa gouverne, de même que sur les allégations et plaintes formulées par le personnel.

Apparemment, le style de gestion de Mme Houda-Pepin, qui tranchait avec celui de son prédécesseur, Younes Mihoubi, de même que sa forte «personnalité», ont incité certains membres de son équipe à revoir leur plan de carrière. D’autres ont dénoncé un climat de travail malsain et ont démissionné ou se sont sentis injustement tassés de postes convoités. Des employés ont été congédiés.

Alors qu’elle venait à peine de s’installer dans son rôle de responsable de la diplomatie québécoise au Sénégal, la direction du ministère des Relations internationales (MRI) a dû intervenir à deux reprises, en dépêchant des équipes sur place, à Dakar, pour calmer le jeu, la seconder dans ses relations avec les employés, et vérifier le bien-fondé de plaintes formulées à son endroit, selon ce qu’a appris La Presse canadienne mardi.

Bref, l’ancienne vice-présidente de l’Assemblée nationale, qui avait été exclue — ou s’était exclue elle-même — du caucus libéral, en 2014, sur fond de dissension profonde autour de la question de la laïcité des employés de l’État, a eu du fil à retordre depuis qu’elle a pris les commandes de la diplomatie québécoise en terre sénégalaise.

La première intéressée n’a pas donné sa version des faits. Une demande d’entrevue à Mme Houda-Pepin, formulée mardi matin, n’a pas eu de suites.

Legault attend l’évaluation

En mêlée de presse, le premier ministre Legault a commenté l’affaire, en indiquant que la vérification des faits allégués était en cours et «quand on aura les résultats de cette évaluation-là, on prendra les décisions appropriées».

Interpellé à savoir s’il faisait toujours confiance à sa déléguée générale à Dakar, nommée en septembre, M. Legault a fait preuve de prudence: «J’attends les résultats de l’évaluation» avant de répondre, a-t-il dit.

La porte-parole libérale sur les questions internationales, la députée Paule Robitaille, craint que la réputation du Québec au Sénégal sorte «écorchée» par cette histoire. Par la suite, «il faudra s’affairer à réparer les pots cassés», selon elle.

Elle demande au premier ministre Legault de rendre public le rapport des vérificateurs et de prendre une décision rapidement quant au sort à réserver à Mme Houda-Pepin. Il ne devrait d’ailleurs pas hésiter à la rapatrier au Québec, si les faits allégués sont confirmés, a-t-elle indiqué en entrevue téléphonique.

Dans un reportage lundi, Radio-Canada relatait des témoignages, certains anonymes, d’employés et d’ex-employés de la délégation, qui dénonçaient le climat de travail à la délégation et le style de gestion de Mme Houda-Pepin.

Le reportage notait également que la déléguée générale habitait à l’hôtel plutôt qu’à la résidence officielle du Québec à Dakar.

Elle aurait aussi interdit aux employés sénégalais de la délégation de parler wolof, la langue du pays, un autre «faux pas», selon Paule Robitaille.

Son avis est partagé par le député solidaire de Rosemont, Vincent Marissal, qui juge «inquiétantes» les allégations visant les employés sénégalais. Il en conclut qu’il est «grand temps de commencer à offrir ces postes à des diplomates de formation ou d’expérience plutôt qu’en guise de récompense».