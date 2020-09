Fatigués de donner vos infos personnelles? Habituez-vous, elles sont la monnaie du 21ᵉ siècle

Cette rupture du moyen d’échange lors d’une transaction commerciale est particulièrement saillante dans certaines industries. Les lecteurs d’un certain âge se rappelleront sûrement des premiers GPS de Magellan qui, pour un certain montant, offraient aux consommateurs une carte géographique fixe d’un endroit. Pour obtenir des mises à jour, comme les changements de nom des rues, il fallait payer pour une nouvelle carte . De nos jours, Google, par exemple, offre à ses utilisateurs les fonctionnalités GPS mises à jour en temps réel et ce, gratuitement.

Cependant, ce modèle d’affaires n’est pas sans risque pour le consommateur. J’écris sur ce phénomène depuis un peu plus de cinq ans. Mes recherches m’ont amené à proposer un nouveau modèle de gestion générique de cette nouvelle industrie et à m’intéresser à leurs conséquences néfastes chez les utilisateurs .

Un article du Massachuetts Institute of Technology (MIT) publié récemment indique qu’en juin 2020, au plus fort de la pandémie de COVID-19 , les entreprises numériques ont eu en moyenne un retour sur l’investissement de 10% alors que les firmes traditionnelles affichaient encore des résultats négatifs en août (-14 %). La conclusion des auteurs est sans équivoque: les organisations du 21e siècle doivent adopter ces nouveaux modèles de gestion au risque de périr.

Spotify, Amazon, eBay, Apple Store, Play Store; ces organisations ont atteint un niveau de personnalisation du produit/service offert jamais vu auparavant. L’algorithme de Spotify, par exemple, vous propose des artistes et listes d’écoutes en fonction de votre âge, genre, position géographique et historique d’écoute.

Ce type de modèle n’est pas mauvais en soit et présente même des avantages pour le consommateur, dont une personnalisation de son expérience et un accès à de plus en plus d’offres et d’essais gratuits.

Par exemple, lorsque vous cherchez un restaurant sur Google Maps, vous espérez obtenir des résultats en fonction de votre emplacement et lorsque vous magasinez en ligne, on vous suggère des produits selon votre historique d’achat. Plusieurs logiciels offrent des fonctionnalités de bases gratuites et permettent d’acheter une version Premium.

Le client est le produit

Toutefois, ces avantages pour le consommateur peuvent aussi se retourner contre lui. Plusieurs chercheurs notent une augmentation de la complexité dans la relation client. Des études ont montré que la surdose d’informations disponibles dans l’industrie des télécommunications canadienne peut être utilisée comme levier stratégique par le vendeur.

Par exemple, un utilisateur pourrait se voir obligé de créer un compte Pinterest — inscrivant ainsi ses informations personnelles telles que son nom, son adresse courriel et sa date d’anniversaire — afin de visionner le contenu du site. D’autres sites lui interdiront l’accès au contenu s’il a bloqué certains cookies ou tracker pour les publicités.

Puisqu’à l’ère du numérique l’information est reine, les consommateurs sont aussi en droit de se demander s’ils ne deviennent pas le produit. Par exemple, Facebook et Google, avec AdSence, collectent les données personnelles de leurs usagers afin de les monétiser à des tierces parties, généralement à des fins publicitaires.