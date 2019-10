Fatboy Slim rend hommage à Greta Thunberg

La star britannique Fatboy Slim a rendu hommage à Greta Thunberg en diffusant un remix de son tube Right Here, Right Now utilisant le discours de l’égérie suédoise de la lutte contre la crise climatique aux Nations unies.

Le DJ de 56 ans a joué le remix, réalisé par l’artiste électro sud-africain David Scott, lorsqu’il s’est produit vendredi à Gateshead, dans le nord-est de l’Angleterre, une performance filmée et postée sur les médias sociaux où elle est devenue virale.

Ce remix reprend les paroles de Greta Thunberg lors de son discours aux Nations unies où elle a exigé des mesures «ici, maintenant» pour lutter contre la crise climatique.

Il comprend également d’autres extraits de ce discours passionné prononcé à New York le mois dernier par l’adolescente de 16 ans.

«Il était assez tard dans la nuit quand Greta a parlé à l’ONU et que j’ai vu la vidéo, et dès qu’elle a dit: “right here, right now”, la chanson de Fatboy Slim m’est venue en tête et j’ai su qu’il fallait que je crée un mashup (montage vidéo)», a déclaré David Scott à l’AFP.

Cette vidéo, qui reprenait des images du discours de Greta Thunberg, avec le remix en fond sonore, a été repostée sur Instagram par Fatboy Slim.