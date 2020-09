Lancement jeune et numérique pour la Fashion week à Paris

L’actrice américaine Sharon Stone a donné le coup d’envoi en appelant à penser à une “représentation plus juste des femmes fortes et émancipées d’aujourd’hui”, dans une vidéo postée sur le site de la Fédération française de la mode.

“Pour être pertinente, la mode doit être plus juste, diversifiée et égalitaire”, a-t-elle déclaré, vêtue d’une veste beige décolletée avec des épaules prononcées sur un pantalon assorti.

Sur les six griffes qui ont dévoilé leur collection lundi, quatre sont des nouveaux entrants au calendrier officiel qui accueille cette saison 84 maisons, signe que Paris est la place où il faut se montrer, en dépit de la progression de la COVID-19 .

Parmi eux, Situationist, maison fondée en 2015 par Irakli Rusadze, en Géorgie, ex-république soviétique, sur les traces de son fameux compatriote, Demna Gvasalia, directeur artistique de Balenciaga qui avait quitté il y a un an sa marque Vetements aux forts messages politiques et sociétaux (désormais hors calendrier).

Dans son film, il fait se promener ses mannequins, femmes et hommes, dans les rues de Géorgie, créant le choc visuel entre leur vestiaire structuré et celui des gens qu’ils croisent. Les mannequins sont confrontés à des réactions spontanées, parfois négatives et réprobatrices, par exemple face à un homme en jupe.