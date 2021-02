Une Fashion Week de Londres 100% virtuelle

La Fashion Week de Londres a débuté vendredi dans un format 100 % virtuel, les défilés avec public étant proscrits dans un pays en plein confinement en raison de la pandémie de COVID-19, et avec une nouveauté : la fluidité du genre.

Autre changement, cette Fashion Week qui se tient jusqu’à mardi n’est plus dédiée à la mode féminine, mais se veut désormais « gender fluid ».

Pour sa première collection après l’obtention de son diplôme de la prestigieuse école Central Saint Martins, Harris Reed a présenté jeudi six looks flamboyants, s’amusant à brouiller la frontière entre masculin et féminin.