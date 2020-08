Famine: le Canada répond à l'appel du Programme alimentaire mondial

THE CANADIAN PRESS/AP-Gregorio Borgia Le directeur général du Programme alimentaire mondial des Nations Unies, David Beasley, signale que l’insécurité alimentaire a augmenté de 269 % en Amérique latine et dans les Caraïbes depuis le début de la pandémie.

OTTAWA — La pandémie de COVID-19 a considérablement augmenté le nombre de personnes souffrant de la faim en Amérique latine, ce qui pourrait déclencher un nouvel exode vers le nord, prévient le directeur général du Programme alimentaire mondial des Nations Unies (WFP).

L’avertissement de David Beasley survient au moment où l’Aviation royale canadienne se préparait samedi à mettre fin à une mission de près de deux semaines au cours de laquelle un C-17 Globemaster a transporté vers l’Amérique centrale et les Caraïbes des tonnes de fournitures médicales.

Dans une entrevue à La Presse Canadienne, M. Beasley signale que l’insécurité alimentaire a augmenté de 269 % dans cette région du globe depuis le début de la pandémie.

Avant la crise, le nombre de personnes qui «marchaient déjà au bord de la famine» s’élevait à 4,7 millions. Aujourd’hui, ce nombre aurait bondi à 16 millions, estime-t-il.

M. Beasley a félicité le Canada pour avoir prêté son Globemaster et une trentaine de personnel pour collaborer avec le WFP et l’Organisation mondiale de la santé. L’appareil a livré des fournitures dans toute l’Amérique centrale à partir d’une nouvelle base érigée au Panama.

Toutefois, si on ne réagit pas plus promptement à la plus grave crise humanitaire de l’histoire du WFP, la mort et les bouleversements économiques politiques qu’elle provoque s’ensuivront.

L’agence lance une collecte de fonds afin de ramasser 4,9 milliards $ pendant six mois afin de nourrir 138 millions de personnes dans 83 pays. Depuis le début de la pandémie, l’insécurité alimentaire a plus que doublé dans l’ouest de l’Afrique (158 %) et presque que doublé en Afrique australe (90 %).