La femme et les deux enfants d’un immigrant ukrainien décédé dans un accident sur l’autoroute 30 risquent l’expulsion puisque son visa de travail n’est plus valide en raison de son décès, déplore l’opposition officielle à Québec.

«C’est un drame sans nom, la famille de la victime n’a pas besoin de subir la menace d’expulsion en plus de la douleur qu’elle vit à cause de l’accident», a affirmé Gaétan Barrette, porte-parole libéral en matière d’immigration, par voie de communiqué vendredi.

«Je demande personnellement à la ministre de l’Immigration de faire preuve d’humanité et dès aujourd’hui, offrir le CSQ pour cette famille qui vit déjà des moments assez difficiles, ajoute-t-il. Elle en a le pouvoir, va-t-elle faire preuve de l’humanité que sa fonction demande ?»

Depuis le décès du père, la famille a perdu son accès à la couverture de la Régie de l’assurance-maladie du Québec et aux cours de francisation, souligne le parti.

Un secteur «problématique»

Le rapport du coroner Paul Dionne, publié en avril, indique que le tronçon où s’est déroulé l’accident «est problématique». Il mentionne notamment que la police avait recensé de nombreuses crevaisons dans les semaines précédant le tragique accident, dont sept pour la seule journée du 5 février.

Le ministère des Transports (MTQ) a dû intervenir plusieurs fois dans ce secteur pour des réparations à la chaussée. Des travaux d’urgence avaient été menés trois jours avant l’accident. “On savait que [la chaussée] était dangereuse depuis février 2019; on avait fait des pavements d’urgence, écrit le coroner Dionne. On a fait une réparation importante le 8 mars et on n’a pas de suivi jusqu’au moment de l’accident mortel du 11 mars.”

Il dit que les dommages à la chaussée nécessiteront jusqu’à 9,73 tonnes de remplissage.

Le coroner Dionne reconnaît que les nids-de-poule pouvaient apparaître et se détériorer rapidement et que le ministère n’avait rapporté aucun incident du 8 au 11 mars.

Le MTQ a revu la façon de compiler les interventions contre les nids-de-poule, souligne-t-il. M. Dionne recommande que «cette nouvelle approche [...] soit bien comprise par les intervenants du terrain et qu’elle soit soumise à un contrôle de qualité régulier».