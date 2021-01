La famille d'un homme mort dans un nid-de-poule géant ne sera pas expulsée du pays

Ihor Horbanov, un immigrant ukrainien, est décédé le 11 mars 2019 après que sa voiture fut tombée dans un nid-de-poule géant près de Contrecoeur, sur l’autoroute 30.

Comme si ce drame n’était pas assez, sa femme et ses deux enfants ont ensuite été menacés d’être expulsés du pays, parce que le visa de travail de monsieur Horbanov, qui travaillait comme machiniste, venait à échéance en 2020.

Bonne nouvelle, Hanna Horbanova et ses enfants Hlib et Kyril ont reçu un permis de séjour temporaire jusqu’au 15 décembre 2021, selon l’hebdomadaire régional Les 2 Rives de Sorel-Tracy. La maman pourra recommencer à travailler et ses enfants retourneront à l’école. La petite famille est arrivée au Canada en 2018 et s’est établie à Sorel-Tracy.