La famille Groulx au temps du confinement

Les parents de jeunes enfants savent qu’il n’est pas toujours facile de jongler avec les mesures imposées pour tenter de freiner la pandémie de COVID-19.

La vie à trois, à quatre ou à cinq n’étant pas toujours de tout repos en cette période d’isolement, imaginez la vie à treize!

Afin de répondre aux nombreuses interrogations du public en ce qui a trait à la réalité vécue par les familles nombreuses du Québec en ces temps uniques, Canal Vie diffusera un épisode spécial de 60 minutes deLa famille Groulx, ce lundi 4 mai, à 20h. Un rendez-vous qui sera suivi d’une rencontre diffusée en direct sur Facebook avec Pascal, Tara et leur progéniture.

Six épisodes spéciaux de la série Nombreux et heureux sur le même thème seront également diffusés du 5 au 7 mai, à 20h et à 20h30.

La chaîne souligne que les familles participantes «ont accepté de se filmer elles-mêmes pour montrer les hauts et les bas de leur confinement».

«Des mesures exceptionnelles ont été mises en place pour rendre ce projet sécuritaire. Aucune équipe de tournage n’était sur place et les installations techniques respectaient les consignes sanitaires des autorités en matière de santé publique», a expliqué le diffuseur, ce mardi 7 avril, par voie de communiqué.

Vous pouvez également prendre des nouvelles des membres de la famille Groulx, par l’entremise de leur compte Instagram.