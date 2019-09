«Faites-moi rire!»: Pénélope McQuade veut faire «rire sans culpabilité»

«Finalement, nous nous sommes rendu compte qu’il y a deux camps dans les invités, explique l’animatrice en riant. Ceux qui rient de voir les gens tomber et se faire mal comme Isabelle Racicot et Catherine Trudeau, et ceux que ça ne fait pas rire du tout, comme Patrice Bélanger.»

C’est d’ailleurs ce qu’apporte Faites-moi rire! selon elle : cette confirmation que tout est matière à rire. Voguant du très léger (les codes universels de l’humour, les grands classiques) au plus costaud (par exemple ce vieux numéro de 1972 d’Yvon Deschamps où l’humoriste parle «des gais, des fifs et des nègres»), on se retrouve ici devant une émission au contenu robuste et un plateau formant un univers où le rire permet presque tout.

C’est Jean-François Breau et Debbie Lynch-White qui auront l’honneur de former le premier duo d’artistes invités à Faites-moi rire!. Une émission au concept unique animée par Pénélope McQuade, mettant à contribution unedouzaine de jeunes humoristes ainsi que divers collaborateurs ponctuels et dont le but ultime est… de faire rire sans culpabilité.

Désirant élargir les codes généralement mis de l’avant à la télévision, l’équipe derrière Faites-moi rire! a tout de même tenu à garder le public dans un certain confort de ce qu’il connaît en humour. Sketches et numéros de stand-up se frottent ainsi aux nouveaux codes du web et des réseaux sociaux à travers le regard et les propositions de ces jeunes collaborateurs aux personnalités et aux couleurs bien distinctes.

Au trio présent lors de la première émission viendront se joindre plusieurs, dont Arnaud Soly, Pierre-Yves Roy-Desmarais, Marie-Ève Morency, Julie Ringuette et Alexandre Bisaillon, en plus des collaborateurs ponctuels comme Rosalie Vaillancourt, Michelle Desrochers, Willy B. Rose, Guillaume Lambert, Julien Corriveau, Catherine Ethier et Simon Boulerice.

Parmi les couples d’invités de Faites-moi rire!, on peut déjà dévoiler Sébastien Diaz et Marina Orsini (qui fait une révélation fort comique à propos d’une scène des Filles de Caleb), Isabelle Racicot et Pier-Luc Funk, André Robitaille (qui partage son amour pour Louis de Funès) et Catherine Proulx-Lemay, Julie Perreault et Patrice Bélanger, Catherine Trudeau et Claude Legault, Ève Landry et Rémi-Pierre Paquin, Mélissa Desormeaux-Poulin et Benoît McGinnis, France Castel et Stéphane Bellavance, Geneviève Brouillette et Michel Charrette et Pierre-Yves Lord et Bianca Gervais.

Plusieurs caméos de figures importantes du monde de l’humour au Québec surprendront également au fil des épisodes, notamment un numéro de Michel Courtemanche offert de façon toute spéciale à Claude Legault.

Faites-moi rire est diffusée le vendredi à 20h à compter du 13 septembre, sur les ondes d’ICI Télé.