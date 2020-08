Des facultés de médecine veulent admettre plus d'étudiants noirs

L’association lancera également un sondage auprès de tous les candidats dans facultés de médecine, qu’ils soient admis ou non, pour leur demander des informations détaillées sur leurs antécédents, la scolarité des parents et leur statut au Canada,

Les facultés de médecine ont commencé à se rendre compte de la nécessité d’une plus grande diversité au cours de la dernière décennie. On a accepté des étudiants issus de milieux défavorisés, ruraux et raciaux plutôt que la cohorte habituelle des candidats riches, la plupart du temps blancs, qui avaient la chance de pouvoir engager des tuteurs pour les aider à se préparer au test d’admission CASPer.

Si les exigences universitaires demeurent les mêmes pour tout le monde, ce programme a recours à des examinateurs et des intervieweurs noirs pour vérifier les réalisations et les essais de 250 mots des candidats, explique une porte-parole de la faculté.

«Nous reconnaissons que sans un bassin de candidats diversifié, nous ne pourrons créer une promotion diversifiée. Nous voulons nous assurer de la diversité et de l’équité dès la mise en candidature.»

La Dre Marjorie Dixon est une spécialiste de la fertilité de Toronto. Tout au long de sa longue formation universitaire, ses collègues noirs étaient peu nombreux.

Selon elle, il est grand temps que les universités commencent à reconnaître les avantages d’avoir des étudiants en médecine noirs qui comprendraient mieux les défis sociaux et sanitaires auxquels sont confrontées des populations noires.

«Nous devons redresser les torts systémiques du passé et proposer des changements fermes et artificiels maintenant et ne pas nous en excuser. Le système devrait se montrer désolé de ne pas avoir mis en place des processus pour corriger les torts du passé plus tôt.»

Tout au long de son passage universitaire, elle a entendu plusieurs de ses collègues ou d’autres personnes mettre en doute son admission à la faculté de médecin, malgré ses excellents résultats scolaires.

«Quand j’étais plus jeune, on me disait que j’étais entrée à la faculté de médecine à cause d’un quota. On me demande tout le temps où j’ai obtenu mon diplôme. C’est une inquisition.»

