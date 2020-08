Facebook sévit contre les complotistes pro-Trump de la mouvance QAnon

ASSOCIATED PRESS Photo/Matt Rourke, File Dans cette photo d'archive datant du 2 août 2018, un manifestant tient un panneau arborant la lettre «Q» et attend en ligne avec d'autres pour participer à un rassemblement électoral du président Donald Trump à Wilkes-Barre, en Pennsylvanie.

Facebook a annoncé mercredi avoir banni ou imposé des restrictions à des milliers de comptes d’extrême droite notamment liés à la mouvance «QAnon», un ensemble de théories conspirationnistes essentiellement propagées par des partisans de Donald Trump, observé de près à l’approche de la présidentielle.

«Nous avons vu croître des mouvements qui, même s’ils n’organisent pas directement de violences, célèbrent des actes violents, montrent qu’ils ont des armes et suggèrent qu’ils vont les utiliser, ou ont des fans susceptibles de comportements violents», explique le groupe californien dans un communiqué.

Facebook s’attaque aussi à des «groupes anarchistes qui encouragent la violence dans les manifestations» et à des milices basées aux États-Unis.

Les utilisateurs pourront continuer à publier des contenus qui soutiennent QAnon, tant qu’ils n’enfreignent aucun règlement de la plateforme, qui va «restreindre leur capacité à s’organiser».

Le géant des réseaux sociaux a retiré près de 800 groupes, 100 pages et 1 500 publicités directement liés à ce mouvement sur sa plateforme principale.

Il a aussi pris des mesures pour réduire la portée de plus de 10 000 comptes sur Instagram et de près de 2.000 groupes et 440 pages sur Facebook, comme limiter les recommandations, les rétrograder sur les fils d’actualité, les rendre plus difficiles à trouver, les empêcher de faire de la pub ou vendre des produits.