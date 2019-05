Facebook restreint l'usage de Facebook Live

Facebook a annoncé mercredi restreindre l’usage de sa plateforme Live de vidéo en direct, dont s’est servi le tueur de Christchurch en Nouvelle-Zélande pour diffuser le massacre de 51 personnes dans des mosquées mi-mars.

Le réseau social avait été très critiqué pour avoir tardé à interrompre la vidéo, dont des images s’étaient très rapidement répandues sur internet. Le groupe avait alors promis de revoir les conditions d’usage de Live mais sans prévoir de différer les diffusions.

Désormais, les utilisateurs enfreignant les règles d’utilisation du réseau social, notamment celles proscrivant les “organisations et individus dangereux”, n’y auront plus accès pendant un certain temps, et ce dès la première infraction.

La Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a estimé qu’il s’agissait d’un “bon premier pas”.

“L’attentat terroriste du 15 mars a mis en lumière la façon dont la diffusion en direct d’images en streaming peut être mal utilisée pour propager de la haine. Facebook a fait un premier pas tangible pour arrêter cette tactique répétée sur leur plateforme”, a détaillée Mme Ardern.

“Jusqu’à aujourd’hui, si des personnes publiaient du contenu contraire à nos standards ―sur Facebook Live ou ailleurs sur notre plateforme― nous supprimions leur contenu”, a écrit Guy Rosen, un haut responsable du groupe sur un blogue où il a expliqué la nouvelle politique de tolérance zéro.

“S’ils continuaient de publier du contenu enfreignant nos standards, nous les empêchions d’utiliser Facebook pendant un certain temps, leur retirant ainsi la possibilité d’utiliser Facebook Live”, a-t-il ajouté. “Et, dans certains cas, nous les excluions de notre plateforme, en raison de violations mineures répétées ou, dans des cas plus rares, à cause d’une unique violation flagrante (comme par exemple l’utilisation d’une image de propagande terroriste comme photo de profil ou le partage d’images d’exploitation infantile)”, a-t-il rappelé.