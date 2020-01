Facebook interdit les vidéos hypertruquées

ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS Des vidéos hypertruquées modifient souvent les paroles de politiciens, comme ce fut entre autres le cas pour Barack Obama.

LONDRES — Facebook a annoncé une interdiction sur sa plateforme des vidéos hypertruquées (aussi appelés «deepfakes»), ces clips faux, mais réalistes, créés avec l’intelligence artificielle et des outils sophistiqués. Le réseau social souhaite ainsi intensifier ses efforts pour lutter contre la manipulation en ligne.

Le réseau social a déclaré lundi soir qu’il renforçait ses politiques pour supprimer les vidéos éditées ou truquées d’une manière qui n’est pas apparente pour un utilisateur moyen, et qui pourrait inciter quelqu’un à penser que le sujet de la vidéo a tenu des propos qu’il n’a pas réellement dits.

Créées par l’intelligence artificielle ou l’apprentissage automatique, les vidéos hypertruquées combinent ou remplacent du contenu pour créer des images qui semblent authentiques.

«Bien que ces vidéos soient encore rares sur internet, elles représentent un défi important pour notre industrie et notre société à mesure que leur utilisation augmente», a déclaré la vice-présidente de la gestion des politiques mondiales de Facebook, Monika Bickert, dans un article de blogue.

Cependant, elle a précisé que les nouvelles règles n’incluront pas la parodie ou la satire, ni les clips édités juste pour changer l’ordre des mots. Les exceptions soulignent la tâche difficile que Facebook et d’autres services de médias sociaux doivent accomplir pour lutter contre la propagation de la désinformation et des «fausses nouvelles», tout en respectant la liberté d’expression et en repoussant les allégations de censure.