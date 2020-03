Grand Prix de Montréal: la décision finale sera prise entre Pâques et le début du mois de mai

Dan Istitene via Getty Images

Dan Istitene via Getty Images

LONGUEUIL, Qc — Le promoteur du Grand Prix du Canada, François Dumontier, continue d’espérer pouvoir donner le coup d’envoi de la saison de Formule 1 en présentant sa course le 14 juin, comme prévu, malgré la pandémie de COVID-19.

Mais il n’a pas exclu la possibilité que l’épreuve montréalaise soit déplacée, comme plusieurs autres depuis le début de la campagne, «quelque part entre la fin de l’été et le début de l’automne».

Dumontier a ajouté qu’il discutait avec les dirigeants de la F1 et de la FIA aux deux jours, afin de se maintenir informé des derniers développements en lien avec le coronavirus. Il a aussi précisé qu’une décision finale sur la tenue du Grand Prix du Canada sera prise «entre Pâques et le début du mois de mai».

Pour l’instant, le Grand Prix du Canada donnerait le ton à la saison de F1 le 14 juin, puisque le Grand Prix d’Azerbaïdjan a été reporté, retardant le début de la saison de Formule 1 jusqu’à la mi-juin — au plus tôt.

Cette décision signifie que les huit premières courses de la saison 2020 ont été reportées ou annulées à cause du virus.

Le Grand Prix d’Australie en lever de rideau de la saison à Melbourne a été annulé quelques heures seulement avant le début de la course, le 13 mars. La course au Bahreïn, qui devait avoir lieu la semaine suivante à huis clos, et le premier Grand Prix du Vietnam, le 5 avril, ont ensuite été rapidement annulés. Le Grand Prix de Chine à Shanghai, le 19 avril, avait été reporté en février.

La semaine dernière, l’emblématique Grand Prix de Monaco a fait partie des trois courses annulées. Alors que les épreuves aux Pays-Bas et en Espagne ont été reportées, l’événement de Monaco a été rayé du calendrier pour 2020.

De plus, la pause de la mi-saison a été devancée d’août à mars et avril. Elle a par ailleurs été prolongée de 14 à 21 jours consécutifs, pour faciliter la planification.

La saison devrait se terminer avec le Grand Prix d’Abou Dhabi le 29 novembre, mais pourrait être prolongée pour accueillir certaines courses reportées — dont celle du Canada.