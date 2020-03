Cette folle tendance d’eye-liner a conquis Instagram

Vous n’avez qu’à regarder les plus récents défilés, un épisode de Glow Up sur BBC ou scruter votre fil Instagram pour tomber sur cette nouvelle façon de mettre en valeur les yeux.

Si on préférait il n’y a pas si longtemps beurrer épais sur la ligne de cils et multiplier les dégradés sur la paupière pour ouvrir le regard, maintenant pour être dans le coup, il faut miser sur les formes plus graphiques, oser le trait mince et les couleurs.