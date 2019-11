Extinction Rebellion Québec manifeste contre le Vendredi fou au centre-ville de Montréal

Des clients du magasin Best Buy du centre-ville de Montréal ont été accueillis avant l’aube en ce Vendredi fou par des manifestants qui dénonçaient les excès de la société de consommation.

Extinction Rebellion affirme que les produits sont conçus pour casser ou devenir indésirables en raison de l’obsolescence programmée, et que les gens sont contraints de continuer à consommer, ce qui mène à extraire de nouvelles ressources de façon perpétuelle. Selon les militants, cette contradiction est suicidaire, ne cesse de croître et rapproche l’humanité un peu plus tous les jours de sa propre extinction.