L'expression «blanchiment d'argent» prend une tournure hilarante pendant la pandémie

S’il y a un moment où les Canadiens devraient être reconnaissants d’avoir de argent en plastique, c’est bien celui-ci.

Des vidéos et des photos de billets en polymère ayant subi un bon nettoyage ont fait leur apparition pendant la pandémie de COVID-19, comme un clin d’oeil ludique à l’expression «blanchiment d’argent».

Les entreprises qui ne sont pas encore fermées à cause du coronavirus se tournent de plus en plus vers les paiements sans numéraire, que ce soit par paiements sans contact ou virements électroniques. Mais pour les commerces sans cette infrastructure, les billets en plastique et les pièces en métal sont la seule option.

