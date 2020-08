Explosions à Beyrouth: les Libanais de Montréal inquiets pour leurs proches

Nizar Najarian, qui a vécu plusieurs années à Montréal et dont la femme et les enfants résident toujours dans la métropole, fait partie des victimes. L’homme d’affaires était récemment retourné dans son pays d’origine pour faire de la politique.

Deux puissantes explosions ont secoué la capitale libanaise et a rasé une bonne partie du port de la ville. La tragédie a fait des dizaines de morts et des milliers de blessés.

Selon l’Agence nationale d’information libanaise, Nizar Najarian, secrétaire général du parti Kataëb, se trouvait dans les bureaux du siège du parti Kataëb, à environ un kilomètre du lieu de l’explosion, lors du drame.

Le conseiller municipal d’Ensemble Montréal, Aref Salem, était un ami de la victime.

«Il était un homme extrêmement dévoué, qui croyait en certaines valeurs et qui croyait au changement. Il avait accepté un travail dans un pays insécure, loin de sa famille, parce que c’était un homme qui avait des valeurs, mais il a fini par donner sa vie pour ces valeurs», a indiqué M. Salem à La Presse Canadienne.

Ali Faour, président du Centre national libano-canadien, a lui-même contacté des proches qui habitent Beyrouth. Ils sont sains et saufs car ils habitent loin du port, mais ils disent avoir ressenti une secousse malgré tout.

«Les vitres et les meubles ont bougé même s’ils étaient à plusieurs kilomètres de l’explosion», a-t-il indiqué.

«C’est vraiment triste, ce qui s’est passé, le centre-ville de Beyrouth est presque détruit», a-t-il ajouté.

Selon M. Faour, la communauté libanaise de Montréal est solidaire et s’est unie malgré tous ses désaccords pour évaluer ce qu’elle peut faire pour aider le pays.

Ni Mme Charlebois, ni M. Faour, n’ont voulu s’avancer sur les causes des explosions.

«Ici, dans la diaspora, on s’en fiche presque de la cause, de qui a fait quoi. On est en inquiétude totale, maximale», a soutenu Mme Charlebois.

Enquête en cours

En entrevue avec La Presse canadienne, Lionel Haddad, microbiologiste et coordonnateur du Comité de la gestion de crise et des attaques biologiques et chimiques au Liban, a expliqué que la Croix-Rouge était en ce moment sur les lieux pour évacuer les blessés le plus tôt possible.

Une enquête est également en cours pour déterminer la cause des explosions, et savoir quel produit a engendré la déflagration.

«C’est peut-être un produit azoté, du nitrate d’ammonium à cause de la couleur et du périmètre que l’explosion a fait», a expliqué M. Haddad.

PHOTOS: Beyrouth dévastée après deux explosions