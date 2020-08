Explosions à Beyrouth: comment aider?

Son groupe a lancé une campagne de financement en ligne qui a permis jusqu’à présent de recueillir plus de 3700 $ pour la Croix-Rouge libanaise et les hôpitaux envahis par les blessés.

Ahmad Araji affirme que son cousin, sa femme et leur jeune fille résident dans le centre-ville de Beyrouth et ont été blessés par du verre qui s’est brisé lors de l’explosion.

M. Araji dit que le groupe tente également de sensibiliser le public au manque d’approvisionnement en sang à Beyrouth, car encourager les habitants à faire un don est l’une des rares choses qu’ils peuvent faire de loin.

«Il y a si peu de choses que vous pouvez faire depuis l’étranger, souligne-t-il. Et le pays a traversé beaucoup d’épreuves. C’est la dernière chose dont les gens avaient besoin en ce moment, surtout avec la crise économique, le sommet de pauvreté, l’effondrement de la devise, la COVID.»

Il dit faire tout ce qu’il peut pour être utile pendant que sa mère patrie est aux prises avec une autre crise.

«Ils ont besoin d’argent, ils ont besoin de fonds, ils ont besoin d’aide. Ils ont besoin de soutien — soutien moral, soutien financier, a déclaré M. Araji. Nous essayons de faire tout cela en même temps.»

Aider les organismes sur le terrain

Lamia Charlebois, consultante en relations publiques et fondatrice de la page Facebook Libanais de Montréal - Sirop d’arabe, encourage les Canadiens qui veulent aider à se tourner vers les organismes déjà établis sur le terrain.

«On pense à la Croix-Rouge libanaise, bien sûr. Les secouristes sont sur place et sont en train de s’occuper des victimes et des blessés et de déblayer les décombres pour sortir les gens», a-t-elle soutenu en entrevue téléphonique.