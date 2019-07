Exploitation sexuelle: le milliardaire Jeffrey Epstein comparaîtra lundi

Uma Sanghvi/Palm Beach Post via AP

Uma Sanghvi/Palm Beach Post via AP Photo d'archives de Jeffrey Epstein (au centre)

Jeffrey Epstein, un richissime gestionnaire de fonds spéculatif et délinquant sexuel enregistré, devra comparaître après avoir été arrêté à New York pour de nouvelles accusations de traite de personnes et d’exploitation sexuelle.

M. Epstein — qui comptait autrefois parmi ses amis l’ex-président américain Bill Clinton, l’actuel président Donald Trump et l’un des fils de la reine Élisabeth II, le prince Andrew — a été placé en détention préventive samedi. Il devra se présenter devant un tribunal fédéral lundi à Manhattan.

Trois agents de l’ordre ont confirmé ces informations à l’Associated Press sous le couvert de l’anonymat et précisé que l’homme âgé de 66 ans sera traduit en justice pour des allégations remontant au début des années 2000.

L’une des sources rapporte que M. Epstein aurait présumément payé des mineures pour des massages et les aurait agressées sexuellement à ses résidences en Floride et à New York.

Un message a été envoyé à l’avocat de M. Epstein pour lui demander de commenter l’affaire.

Jeffrey Epstein avait déjà été accusé d’avoir recruté des jeunes filles pour les prostituer, mais il avait réussi à éviter une possible peine d’emprisonnement à perpétuité grâce à une négociation de plaidoyer aujourd’hui contestée en Floride.