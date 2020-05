Les experts ne sont pas inquiétés par les mutations de la COVID-19

wildpixel via Getty Images

wildpixel via Getty Images

Les mutations sont choses communes dans la nature, que l’on parle de virus ou d’organismes vivants, et elles se produisent quand «une erreur» est commise dans la phase de réplication de la cellule.

«Est-ce qu’une mutation entraînant cette condition est possible? Certainement. Se produira-t-elle? Qui sait?»

«Il n’y a aucune preuve dans cette étude que cette mutation spécifique entraîne une plus grande transmission du virus que d’autres variations génétiques», a déclaré le Dr Isaac Bogoch, un spécialiste des maladies infectieuses de l’Université de Toronto basé à l’Hôpital général de Toronto.

Cette étude américaine, qui a analysé des données provenant de patients atteints du coronavirus en Angleterre, a également suggéré que la mutation pourrait rendre le virus plus contagieux.

Une étude récente a semé l’inquiétude la semaine dernière en révélant une mutation «préoccupante» dans le virus responsable de la COVID-19 . Mais les experts estiment que plus d’études devront être faites afin de déterminer ce que cela signifie exactement.

Si certaines mutations rendent le virus plus puissant, d’autres peuvent le rendre moins efficace. La plupart n’ont pas d’impact.

«Les virus mutent. C’est ce qu’ils font, a indiqué le Dr Srinivas Murthy, chercheur clinique à l’hôpital pour enfants de la Colombie-Britannique. Mais en vérité, je ne sais quoi penser de cette étude. (...) Les données (de cette étude) ne nous permettent pas de croire que la transmissibilité du virus est différente ou que sa sévérité est différente.»

Jusqu’ici, les scientifiques ont trouvé 198 mutations du génome du SRAS-CoV-2. La vaste majorité de ces mutations ont un effet nul.

Les scientifiques croient que la mutation rapportée par l’étude de Los Alamos a probablement gagné l’Europe en février et pourrait être dérivée de l’une des premières lignées du virus à quitter la Chine. Elle ne serait donc pas nouvelle et la plupart des cas aux États-Unis et au Canada proviennent probablement de cette souche.

C’est pourquoi cette souche semble dominante, comme le suggère l’étude américaine.

Selon le Dr Bogoch, les mutations peuvent nous apprendre à mieux comprendre un virus en ciblant précisément son origine.