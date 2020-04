Expatriée française, je suis contente d'être restée au Québec pendant la pandémie

Je me réveille un matin de plus avec les cris des mouettes. Suis-je à Marseille, La Rochelle ou Brest? Non je suis bel et bien toujours sur l’île de Montréal, dans la belle province de Québec, dans mon quartier résidentiel du Plateau. Le silence a repris ses droits, comme ailleurs sur la planète. Pas d’enfants fatigués tôt le matin d’aller à la garderie. Pas de sonnerie qui retentit à l’école dans une explosion de cris surexcités. Le ballet quotidien du départ des parents à destination de leur 9 à 5 étourdissant a cessé.

Les oiseaux s’en donnent à coeur joie. Les mouettes du Saint-Laurent ont fièrement reconquis leur territoire. Observant désormais les chiens qui promènent leur maître sur les trottoirs. Les trottoirs d’une ville qui a plus que jamais de véritables allures de village.

Voilà plus de quatre semaines que le Québec a lui aussi décrété l’état d’urgence sanitaire. Emboîtant le pas au reste du monde, fort du retour d’expérience de l’Europe. Et notamment de son aïeule la France, en état de choc face à une croissance exponentielle de la propagation du virus et à l’atteinte du fameux pic d’épidémie qui se fait toujours lourdement attendre.

François Legault, en «bon père de famille», a immédiatement exhorté la population à une attitude responsable et a déclaré, sur le champ, une série de mesures afin de contenir la propagation. En France, une petite semaine de latence du gouvernement, sur fond d’atmosphère printanière, suivie de consignes draconiennes en «bon père fouettard», aura suffi à semer la panique et instaurer un climat de méfiance et de peur collective.