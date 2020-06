Il existe des dizaines de drapeaux LGBTQ+ différents, mais que signifient-ils?

Pendant le mois - virtuel - de la fierté, vous avez peut-être remarqué des drapeaux colorés décorant l’extérieur des maisons et des entreprises en soutien à la communauté LGBTQ+. Certains peuvent être reconnaissables, comme le drapeau arc-en-ciel de la fierté gaie. D’autres, peut-être pas autant. Alors, que représentent ces drapeaux hauts en couleur?

Les rayures colorées sur bon nombre de ces drapeaux représentent un aspect d’une communauté. Le «drapeau de fierté pansexuelle est composé de magenta, jaune et cyan, les couleurs primaires CMJN largement utilisées dans l’impression couleur dans le monde entier. Il dépeint toutes les couleurs possibles, ce qui représente à quel point notre sexualité est colorée», a expliqué Zolanski Genta, membre de la communauté pansexuelle. «Chaque mélange de couleurs créera une toute nouvelle nuance, ce qui veut dire que notre sexualité et nos expériences sont valables et personnalisées pour nous avec leurs propres couleurs uniques.»