Lors de l’annonce de l’imposition du port du masque dans les lieux publics fermés, le directeur national de la santé publique du Québec, Dr Horacio Arruda, a brièvement évoqué des «problèmes cardiaques ou respiratoires» qui pourraient rendre le port du masque facultatif pour des personnes d’un «certain âge».

Jointe par courriel par le HuffPost Québec pour des précisions, une porte-parole du ministère de la santé a indiqué qu’il n’existait pour l’instant aucune liste exhaustive des conditions médicales justifiant l’exemption du port du masque.

Marie-Louise Harvey a toutefois indiqué que les personnes qui souffrent de «graves problèmes de santé cardio-respiratoire» qui provoquent de l’essouflement «avec peu d’effort» feront partie des personnes exemptées.

Or, la Société canadienne de thoracologie (SCT) a récemment affirmé qu’il n’existe «aucune preuve que le port d’un masque ou d’une couverture faciale entraîne une poussée (exacerbation) d’une affection pulmonaire sous-jacente». Elle estime même que le port du masque constitue une «protection supplémentaire» pour les personnes atteintes d’une maladie pulmonaire sous-jacente.

Dans sa recommandation officielle sur le port du masque par le public, la Société concède néanmoins que «respirer à travers un masque demande plus d’effort», ce qui peut cause «une impression de manquer de souffle». Les spécialistes jugent que les personnes qui ne réussissent pas à trouver, en collaboration avec un professionnel de la santé, des stratégies pour tolérer le masque devraient s’abstenir autant que possible de visiter des endroits où la distanciation physique n’est pas possible.

Dre Sauvageau rappelle par ailleurs que la plupart des personnes qui souffrent de graves problèmes respiratoires évitent généralement déjà les endroits publics fermés, puisqu’ils sont à risque de complications graves s’ils contractent la COVID-19.

Trouver le bon masque

Tous les masques ne sont pas créés égaux et trouver le bon pourrait régler bien des problèmes, estime Dre Sauvageau.

Le type de matériel dont est fait le couvre-visage et son ajustement peuvent faire une grande différence dans le confort respiratoire de la personne qui le porte. «Parfois, il faut en essayer plusieurs», dit-elle.

Les personnes souffrant d’une vulnérabilité pulmonaire devraient par ailleurs privilégier un masque de procédure ou un masque fait maison qui a des caractéristiques de filtration semblables à celles d’un masque de grade médical. Le masque contribuera ainsi à les protéger de la COVID-19, en plus de protéger les autres de leurs propres gouttelettes respiratoires.

L’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité au travail a publié les résultats de ses tests de pulvérisation, de filtration et de respirabilité de plusieurs matériaux utilisés pour concevoir des masques et des filtres amovibles.

Des inquiétudes légitimes

Même si le port du masque ne représente pas de danger pour la très grande majorité de la population, ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui invoquent une exemption médicale le font avec malice.

Certaines personnes souffrant d’anxiété rapportent par exemple des symptômes exacerbés par le port du masque, allant jusqu’à la crise de panique.

«Il ne faut pas balayer ça du revers de la main», soutient Dre Sauvageau. «Mais il faut aller chercher de l’aide pour identifier un bon masque qu’on va être en mesure de tolérer pour de courts moments quand on n’a pas le choix d’en porter un.»