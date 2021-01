Les frissons libérateurs des aventures d'un soir me manquent

J’ai appris très tôt des leçons très importantes dans l’art de maîtriser les aventures d’un soir.

Premièrement, essayez de résister à l’envie porter des hauts en filet, parce que de un – oui, vous avez l’air vraiment sexy la nuit, mais la «marche de la honte» du lendemain matin sera encore pire si vous portez un haut scintillant complètement transparent. Deuxièmement, retournez chez vous si vous vous y sentez plus à l’aise – les hommes ont rarement des condoms (au pluriel) dans leurs tiroirs, et il n’y a rien de plus bouleversant que d’être doucement expulsée de la maison de quelqu’un quand vous souhaitez seulement vous coller et vous prélasser un peu plus longtemps. Plus important encore, je vous promets que personne n’en a rien à foutre si vous ne vous êtes pas rasé les jambes.

Savoir qu’il n’y a aucune conséquence spécifique et aucune attente liées à une baise sans culpabilité est l’une des meilleures choses qu’on peut réaliser dans la vie. Vous pouvez essayer des choses que vous n’avez jamais essayées auparavant, apprendre ce que vous voulez vraiment – et appréciez vraiment – au lit. Que Dieu nous en préserve, c’est extrêmement probable que quelque chose d’un peu embarrassant se produise, mais cela n’a même pas d’importance parce que nous avons tous été dans cette situation-là. Il n’y a pas de place pour le jugement dans le club des aventures d’un soir.

Le moment qui été le plus libérateur pour moi s’est produit pendant une soirée où j’ai réalisé que personne d’autre ne se souciait de mon poids. L’ami d’un ami qui était en ville pour le week-end est revenu chez moi après une soirée et, lorsque nous étions au lit ensemble, j’ai admis que je ne me sentais pas très confiante à propos de mon ventre. «Pourquoi? Qu’est ce qui ne va pas avec?», a-t-il demandé.

Je ne me souviens pas de ma réponse, mais je me suis probablement moquée de mon ex. La dégradation de cette relation à distance m’avait laissé confuse et je m’étais mise à me blâmer pour des attributs qu’il n’aimait pas. Il avait trouvé le moyen de critiquer ce qui est, je le réalise maintenant, un corps de taille parfaitement normale. À travers mes baises sporadiques, j’ai vraiment recommencé à m’aimer et à me respecter – et j’ai finalement réalisé que d’autres personnes le faisaient aussi.