Evelyne Brochu sera maman pour la deuxième fois... et la troisième!

De passage à l’émission Bonsoir bonsoir en ce mardi 11 août, Evelyne Brochu a officiellement annoncé être enceinte; et pas d’un seul enfant, mais de jumeaux!

Dès les premières minutes de l’émission, l’animateur Jean-Philippe Wauthier a abordé la chose avec elle, remarquant son ventre rebondi.

«Il y a deux réactions: ceux qui ont déjà des enfants font “oh là là”! Ceux qui n’en ont pas font “honnn, quel miracle!”», a dit en riant la chanteuse et comédienne, à propos du fait d’avoir des jumeaux.

C’est tout un pas à franchir entre un et trois enfants, elle en convient.

«On part d’une petite cellule familiale à une grosse tribu», relate-t-elle. «Mais la soeur de mon chum a eu des jumeaux et elle m’a dit un super beau mot - elle est anglophone. Elle m’a dit: ”Ça va être wild.”»

«J’ai aimé ça le mot “sauvage”. Je me suis dit: “sauvage”, c’est comme un bon buzz, poursuit-elle. Il y a quelque chose de primitif. On va prendre ça à bras le corps, au jour le jour et on va y arriver.»

À Jean-Philippe Wauthier qui lui demandait comment s’était passée sa grossesse pendant la pandémie, la trentenaire a confié qu’elle a en fait vécu une expérience plutôt particulière.

«En fait, moi je l’ai su, et j’ai eu des petites impressions que j’étais en train de le perdre, en fait. Puis je suis arrivée à l’hôpital et c’était justement comme un film de pandémie. C’était très Twilight Zone», explique-t-elle. «Tu penses que tu vas avoir la pire nouvelle de ta vie, qui se transforme finalement en la nouvelle la plus complètement hallucinante. Ça te coupe le souffle.»

«Je suis passée d’une fille qui pense qu’elle perd quelque chose de super importante à une fille qui réalise qu’elle va avoir trois enfants à la maison», dit-elle en riant. Mais c’était super, vraiment.»

Evelyne Brochu est notamment l’interprète de Maintenant ou jamais, chanson récipiendaire du Prix de la chanson SOCAN 2020. L’auteur et compositeur de la pièce, Félix Dyotte, a remporté ce prix le 5 août dernier. Il a d’ailleurs créé la majorité des textes et musiques du premier album complet de la chanteuse et comédienne, sorti en 2019.

Voyez l’interprétation de Maintenant ou jamais par Evelyne Brochu - et son petit «baby bump» - à Bonsoir bonsoir ci-dessous: