Evelyne Brochu est maman pour la deuxième et la troisième fois

Evelyne Brochu et Nicolas Schirmer étaient déjà parents d’un petit garçon nommé Laurier, né en 2018.

«Camille et Matthias», a simplement écrit celle-ci en légende pour révéler les prénoms de ses deux progénitures.

Evelyne Brochu et son conjoint, Nicolas Schirmer, ont accueilli leur deuxième et leur troisième enfant, a annoncé la fière maman, ce lundi 16 novembre, par l’entremise de ses réseaux sociaux .

Sur le plateau de l’émission Bonsoir bonsoir!, l’été dernier, Evelyne Brochu avait révélé avoir appris qu’elle était enceinte de jumeaux dans des circonstances plutôt particulières, croyant alors qu’on allait lui annoncer qu’elle perdait son enfant.

«En fait, moi je l’ai su, et j’ai eu des petites impressions que j’étais en train de le perdre, en fait. Puis je suis arrivée à l’hôpital et c’était justement comme un film de pandémie. C’était très Twilight Zone. Tu penses que tu vas avoir la pire nouvelle de ta vie, qui se transforme finalement en la nouvelle la plus complètement hallucinante. Ça te coupe le souffle», avait-elle confié.

«Je suis passée d’une fille qui pense qu’elle perd quelque chose de super important à une fille qui réalise qu’elle va avoir trois enfants à la maison. Mais c’était super, vraiment.»