Evan Rachel Wood allègue avoir été abusée par Marilyn Manson

Scott Wintrow via Getty Images

Scott Wintrow via Getty Images Evan Rachel Wood et Marilyn Manson à New York, en septembre 2007.

L’actrice américaine Evan Rachel Wood a pris la parole sur Instagram, ce lundi 1er février, accusant son ex-conjoint Brian Warner, mieux connu sous le nom de Marilyn Manson, d’avoir abusé d’elle alors qu’ils étaient en couple.

«Il m’a pris sous son aile alors que j’étais adolescente, et il a horriblement abusé de moi pendant des années. On m’a lavé le cerveau et manipulée jusqu’à ce que je sois soumise», a-t-elle allégué.

«J’ai fini de vivre dans la peur des représailles, de la calomnie ou du chantage. Je prends la parole pour dénoncer cet homme dangereux, ainsi que toutes les industries qui l’ont soutenu, avant qu’il ne ruine d’autres vies. Je me tiens debout avec toutes les victimes qui ne seront plus jamais silencieuses.»

La star de la série Westworld et le chanteur ont été en couple entre 2007 et 2010. Ils s’étaient fiancés en 2010, avant de rompre quelques mois plus tard.

Evan Rachel Wood avait 18 ans lorsqu’elle a fait la connaissance de Brian Warner, qui était alors âgé de 36 ans.