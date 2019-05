Eva, la coopérative d'ici qui veut concurrencer Uber

L’idée de ce projet est née grâce à Dardan Isufi et Raphaël Gaudreault. Devant les menaces d’Uber de quitter le Québec en septembre 2017, les deux amis ont voulu développer une alternative québécoise pour compétitionner le géant mondial.

Eva , qui peut opérer grâce à l’élargissement du projet pilote d’Uber pour l’inclure, est une coopérative de solidarité québécoise dont l’application a été développée dans la Belle Province. L’application fonctionne somme toute comme celle de la multinationale. Il s’agit de mettre une adresse de départ et une d’arrivée dans l’application.

HuffPost Québec Dardan Isufi et Raphaël Gaudreault ont eu l'idée de fonder Eva lors d'une nuit blanche... dans un McDonald's de Lévis!

Les fondateurs d’Eva sont très conscients de la situation difficile des chauffeurs de taxi et sympathisent avec leur situation. Mais Dardan Isufi pense que ce système est un boulet pour ces derniers.

«Nous restons quand même une entreprise à but lucratif, précise M. Isufi, qui est le chef d’orchestre opérationnel d’Eva. S’il y a des profits à la fin de l’année, ils sont retournés sous forme de ristournes aux membres.»

«Il faut une transition et nous sommes en faveur qu’elle soit faite de manière juste et équitable. Il ne faut pas sacrifier la justice sociale sur l’autel de l’innovation. Mais en même temps, il faut embrasser le progrès responsable, durable et équitable», a-t-il affirmé.

L’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques a d’ailleurs proposé de taxer les nouvelles initiatives dans le transport rémunéré, comme Uber et Eva, pour payer les compensations aux détenteurs de permis de taxi. Les fondateurs d’Eva seraient d’accord avec une telle démarche.

Qui sont les membres?

Il y a cinq catégories de membres dans la coopérative Eva, contrairement aux coopératives de transport habituelles où les conducteurs sont souvent les seuls membres.

«Pour simplifier le message, Eva est une coopérative qui rassemble les membres passagers et conducteurs. [...] Les deux ont un droit de regard dans la gestion, dans la gouvernance démocratique, dans la prise de décision et ainsi de suite», a expliqué Dardan Isufi.

Le passager devient membre dès qu’il crée un compte et le coût de 10$ pour l’adhésion est réparti sur 20 transactions.

Plus d’argent pour les chauffeurs

Le coût d’une course avec Eva est très similaire à celui d’Uber, selon les quelques tests effectués par le HuffPost Québec.

Par contre, au bout de la ligne, le chauffeur aura plus d’argent dans ses poches avec Eva, puisque l’entreprise québécoise ne prend que 15% du coût de la course, comparativement à 25% pour Uber. Et avec Eva, le conducteur est un membre de la coopérative, ce qui lui permet de prendre part à la vie démocratique de l’entreprise.