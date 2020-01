De l'euthanasie à l'eugénisme: les familles sous le choc

La possibilité de l’élargissement de l’aide à mourir pour les personnes atteintes de maladie mentale, et plus spécifiquement de schizophrénie persistante et sévère, a foudroyé plusieurs familles qui s’occupent de leur proche atteint de cette maladie.

Sommes-nous en train de préparer sournoisement la déshumanisation de notre société? D’éliminer les plus faibles, les plus vulnérables, de créer une société d’élite? Peut-on mesurer la souffrance d’une personne atteinte de maladie mentale? Les familles ont-elles le droit de croire, de rêver à un avenir meilleur pour leur proche atteint d’une maladie mentale persistante et sévère ou réfractaire? Sommes-nous rendus intolérants face à ceux qui souffrent? Sommes-nous intolérants à la souffrance de ceux qui la subissent?

Ces familles aiment leur proche, elles gardent espoir, elles ont des rêves pour lui malgré son handicap. Comme on dit, l’amour inconditionnel donne des ailes, et elles veulent continuer à le supporter, à l’aider à devenir le plus autonome possible. Elles veulent lui procurer de l’attention et lui donner plus que de l’amour, lui donner de l’espoir.

Les personnes ayant une maladie mentale sévère, persistante et réfractaire comme la schizophrénie comprennent clairement leur maladie et comme toute personne, elles souhaiteraient se sentir utiles et contribuer au développement social et communautaire. Ce qui est le plus difficile pour elles c’est d’être stigmatisées, de se sentir impuissantes face à leur maladie et de vivre du rejet par rapport à l’ensemble de la société dite fonctionnelle.