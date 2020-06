Paris, ville la plus visitée d’Europe, retrouve elle peu à peu son visage normal. Les cafés et restaurants ont été autorisés à rouvrir leurs salles, après leurs terrasses début juin. Les touristes peuvent de nouveau visiter l’emblématique Tour Eiffel à condition de monter par les escaliers.

Athènes, dont l’économie repose en grande partie sur le tourisme, va même plus loin et invite les voyageurs de plusieurs régions hors UE - comme l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, la Corée du Sud, la Chine.

La Chine, où la COVID-19 a fait son apparition fin 2019, a aussi connu au cours du week-end une résurgence du nombre de cas de contaminations, centrée autour du marché géant de Xinfadi, dans le sud de la capitale jusqu’ici été relativement épargnée par l’épidémie.

Depuis vendredi, Pékin compte 75 nouveaux cas de contamination et plusieurs villes du pays conseillent à leurs habitants d’éviter de s’y rendre.

Ce rebond combiné avec la persistance du nombre de cas enregistré aux États-Unis a fait chuter les places boursières asiatiques et européennes lundi.

“L’anxiété croissante face à une deuxième vague de COVID-19 qui serait sur le point de frapper l’économie mondiale pèse sur l’humeur des investisseurs en ce début de semaine. Un bond de nouveaux cas, de la Chine aux États-Unis, est une source d’inquiétude croissante pour le marché qui craint (...) un deuxième confinement”, a commenté Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

Selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles, la pandémie a fait plus de 430 000 morts et contaminé plus de 7,85 millions de personnes dans le monde. Et elle continue à faire rage en Amérique latine, en Iran et en Asie du Sud.

Avec un total de 43 332 morts recensés dimanche, le Brésil reste le deuxième pays le plus endeuillé par la COVID-19, derrière les États-Unis (115 729 morts).

“Je crois qu’en août seulement, si Dieu le veut, nous allons voir les efforts de la quarantaine récompensés, si les gens respectent” le confinement, a déclaré Enrique Paris, le ministre de la Santé du Chili où ont été diagnostiqués 7000 nouveaux cas en 24 heures.

Le président du Guatemala, Alejandro Giammattei, a lui annoncé dimanche des restrictions accrues sur les déplacements et maintenu le couvre-feu en vigueur dans tout le pays.

Les États-Unis, qui avaient répertorié 382 morts supplémentaires du virus dimanche (le bilan journalier le plus faible depuis plusieurs semaines), continuent en revanche d’enregistrer quelque 20 000 nouveaux cas de contamination chaque jour.

Pays le plus durement touché par la pandémie au Moyen-Orient, l’Iran a annoncé dimanche plus de 100 morts en 24 heures, ce qui porte le bilan national à 8837 décès.

Morgues pleines

La pandémie a mis à l’épreuve les systèmes de santé à travers le monde, notamment en Inde où, selon les médias, de nombreux malades décèdent après avoir été refusés par les hôpitaux, faute de lits. Plus de 1000 nouveaux cas de contamination sont enregistrés chaque jour à New Delhi.

Ashwani Jain, un homme d’affaires de New Delhi, est décédé dans une ambulance, auprès de sa fille de 20 ans partie en vain en quête d’une place dans un des hôpitaux de la mégapole. “Cela leur est égal que l’on vive ou que l’on meure”, a-t-elle accusé.

Dans ce pays, qui a enregistré près de 9000 morts, les corps s’entassent dans les morgues car le personnel des cimetières et des crématoriums n’arrive pas à suivre le rythme des décès.

Au Pakistan voisin, le gouvernement a prévenu que le nombre de cas de coronavirus pourrait doubler d’ici fin juin et dépasser le million fin juillet.