L'Union européenne rouvre ses frontières à 15 pays, dont le Canada

ASSOCIATED PRESS Les citoyens canadiens seront autorisés à voyager dans les pays de l'Union européenne. (photo d'archives)

L’Union européenne, où la pandémie de COVID-19 est en recul, a rouvert ses frontières à 15 pays, dont le Canada, mais pour l’OMS les perspectives mondiales restent sombres et “le pire est à venir”.

Après des jours de tractations, les pays de l’UE ont décidé mardi d’ouvrir le 1er juillet leurs frontières aux ressortissants de 15 pays dont la situation épidémiologique est jugée satisfaisante, ce qui exclut notamment les États-Unis.

Élaborée par les ambassadeurs des pays de l’Union européenne vendredi, la liste des visiteurs admis dans l’UE et l’espace Schengen, qui sera révisée toutes les deux semaines, compte le Canada, l’Algérie, l’Australie, la Géorgie, le Japon, le Monténégro, le Maroc, la Nouvelle-Zélande, le Rwanda, la Serbie, la Corée du Sud, la Thaïlande, la Tunisie et l’Uruguay.

Elle inclut également la Chine, mais uniquement à condition qu’elle admette sur son sol les visiteurs venant de l’UE, ce qui n’est actuellement le cas que de façon limitée.

L’Union a fixé plusieurs critères pour qu’un pays soit sur la liste des admis, notamment un taux de nouveaux cas de COVID-19 proche ou en-dessous de 16 pour 100 000 habitants (moyenne dans l’UE) sur les 14 derniers jours.

Cette évolution positive en Europe ne doit toutefois pas faire illusion: au niveau mondial la pandémie, qui vient de franchir deux seuils symboliques - plus d’un demi-million de morts et dix millions de cas - “est loin d’être finie” et “s’accélère” même, a averti lundi l’Organisation mondiale de la santé (OMS).