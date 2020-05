L'hydroxychloroquine pourrait augmenter le risque de décès

ASSOCIATED PRESS

Les patients qui avaient reçu de l’hydroxychloroquine étaient aussi plus à risque de souffrir d’une forme d’arythmie cardiaque susceptible de provoquer une mort soudaine.

Mais après avoir analysé les dossiers de tout près de 100 000 patients répartis sur six continents, le docteur Mandeep Mehdra, de l’Université Harvard, et ses collègues en viennent à la conclusion que ce traitement semble mettre la survie des patients en péril.

Les patients hospitalisés en raison du coronavirus et qui ont reçu de l’ hydroxychloroquine (ou de la chloroquine) présentaient un risque de décès nettement plus élevé que les autres, prévient une nouvelle étude publiée par le journal médical The Lancet.

Peter Guerra, cardiologue et chef de médecine à l’Institut de cardiologie de Montréal

Des experts cités par différents médias de la planète croient que cette analyse rétrospective assène un coup mortel à l’utilité de l’hydroxychloroquine face à la COVID-19.

«Je ne sais même pas pourquoi on parlait encore de ce médicament-là, a renchéri le chef de médecine à l’Institut de cardiologie de Montréal, le cardiologue Peter Guerra. Du début c’était des rapports anecdotiques, les études préliminaires ne semblaient pas suggérer de bénéfice, et là on a une étude qui démontre clairement une mortalité augmentée.»

Résultats préoccupants

Environ 15 000 des quelque 96 000 patients inclus dans cette étude ont été soignés avec de l’hydroxychloroquine ou de la chloroquine, soit seules, soit en combinaison avec des antibiotiques de la classe des macrolides.

Les résultats sont inquiétants.

Les patients qui ont reçu de l’hydroxychloroquine ont vu leur risque de mortalité augmenter de 34 % et leur risque d’arythmie bondir de 137 %; ces hausses étaient, respectivement, de 45 % et de 141 % si on ajoutait un antibiotique au traitement.